Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди. Про це йдеться на сторінці закону.

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Сьогодні, 28 грудня, український президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

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від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн гривень діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до шести років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зауважимо, що прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів».

До слова, на Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу.