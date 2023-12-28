Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди
Президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів
фото з відкритих джерел

Прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди. Про це йдеться на сторінці закону.

Сьогодні, 28 грудня, український президент підписав законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

  • від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
  • понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн гривень діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до шести років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зауважимо, що прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів».

До слова, на Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу.

Теги: контрабанда закон Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
Арешт нардепа Лабазюка та отруєння дружини Буданова. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:00
9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 грудня, 00:30
Американські в’язні, які були звільнені у Венесуелі прибули на об’єднану базу Сан-Антоніо в Сан-Антоніо, штат Техас, США
США звільнили союзника Мадуро в обмін на ув’язнених американців
21 грудня, 07:30
Китай обмежує продаж графіту, необхідного для виробництва електрокарів
Виробництво акумуляторів під загрозою? Китай обмежив експорт рідкісного мінералу
30 листопада, 09:14
Олена Зеленська
Зеленська дорікнула Кличку через критику на адресу президента
11 грудня, 20:37
Зеленський зауважив, що Україна досягла серйозних успіхів на полі бою
Україна хоче перемогти Росію в повітрі. Головні заяви Зеленського під час зустрічі із Байденом
13 грудня, 10:20
Зеленський у Львові вшанував пам'ять загиблих героїв (відео)
Зеленський у Львові вшанував пам'ять загиблих героїв (відео)
15 грудня, 14:29
Галина Михайлюк є нардепкою від фракції «Слуга народу»
Зеленський призначив свого нового представника у Раді
20 грудня, 11:35
Учитель із України потрапив до десятки найкращих у світі
Десять головних подій у сфері освіти: список
Сьогодні, 15:13

Економіка

Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди
Борги в енергетиці заважають залученню інвестицій у галузь – нардеп
Борги в енергетиці заважають залученню інвестицій у галузь – нардеп
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
НАЗК внесло до списку спонсорів війни популярного китайського виробника
НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список
НБУ анонсував інспекційні перевірки банків: хто потрапив у список
Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі
Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі
Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України
Нардеп назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
68K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
48K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
28K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
9211
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
6784
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Сьогодні, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Сьогодні, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua