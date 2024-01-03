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Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною
фото з відкритих джерел

Фермери у середу вирішать, чи продовжувати блокування на пункті пропуску «Медика – Шегині»

Польські ферми з організації «Ошукане Підкарпатське село» планують 4 січня відновити протести на прикордонному переході в Медиці якщо не буде виконано їхніх вимог. Про це заявив лідер організації Роман Кондрув, пише PAP.

За словами Кондрова, фермери у середу вирішать, чи продовжувати блокування на пункті пропуску «Медика – Шегині». Також він зазначив, що наразі відсутнє письмове підтвердження щодо задоволення їхніх вимог.

«Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади», – заявив лідер організації Роман Кондрув.

Як сказав Кондров у вівторок, він ще не отримав письмового запевнення, що вимоги будуть задоволені. 

Якщо переговори в середу не принесуть результату, то аграрії у четвер о 9:00 відновлять акцію протесту і знову перекриють кордон у Медиці.

«Я вже спілкувався з поліцією та кризовою групою. Все готово для продовження протесту. Але якщо ми отримаємо письмові запевнення, що наші вимоги будуть виконані, протест обов’язково завершиться», – заявив Кондрув.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки.  Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща аграрії протест кордон переговори

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