Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною

Фермери у середу вирішать, чи продовжувати блокування на пункті пропуску «Медика – Шегині»

Польські ферми з організації «Ошукане Підкарпатське село» планують 4 січня відновити протести на прикордонному переході в Медиці якщо не буде виконано їхніх вимог. Про це заявив лідер організації Роман Кондрув, пише PAP.

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За словами Кондрова, фермери у середу вирішать, чи продовжувати блокування на пункті пропуску «Медика – Шегині». Також він зазначив, що наразі відсутнє письмове підтвердження щодо задоволення їхніх вимог.

«Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади», – заявив лідер організації Роман Кондрув.

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Як сказав Кондров у вівторок, він ще не отримав письмового запевнення, що вимоги будуть задоволені.

Якщо переговори в середу не принесуть результату, то аграрії у четвер о 9:00 відновлять акцію протесту і знову перекриють кордон у Медиці.

«Я вже спілкувався з поліцією та кризовою групою. Все готово для продовження протесту. Але якщо ми отримаємо письмові запевнення, що наші вимоги будуть виконані, протест обов’язково завершиться», – заявив Кондрув.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.