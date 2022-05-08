Жодної проросійської сили. Резніков прогнозує перевибори в Україні після перемоги

Олексій Резніков вважає, що в Україні після перемоги відбудуться як місцеві, так і парламентські перевибори

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні після перемоги над російськими загарбниками відбудуться перевибори до місцевих рад та парламенту. Також, ймовірно, будуть змінені певні міські голови. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «Факти ICTV».

«На щастя, під час воєнного стану жодні вибори неможливі, але я переконаний, що після перемоги оновлення відбудеться. Точно треба буде перезавантажувати місцеві ради, особливо ті, які були під тимчасовою окупацією», – пояснив він.

Резніков нагадав, що у багатьох місцевих радах домінували проросійські партії, а деякі досі домінують. Однак нині вже заборонено їхнє функціонування, низка самі розпустилися.

«Також прийде питання щодо зміни певних міських голів. Тому що хтось утримався, хтось співпрацював (з окупантами, – ред.), хтось втік, хтось ховався – це питання довіри населення. Воно моментально відпрацює», – зазначив міністр.

Крім цього, Резніков вважає, що можуть відбутися перевибори й до Верховної Ради.

«Я гадаю, що перезавантаження Верховної Ради буде зрозумілим, тому що, думаю, буде запит на оновлення парламенту. Особливо, коли там відсотків 15 – це проросійський контингент, який точно не повинен бути у стінах парламенту», – наголосив він.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону діяльності проросійських партій в Україні.