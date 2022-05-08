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    Події в Україні

    Жодної проросійської сили. Резніков прогнозує перевибори в Україні після перемоги

    У багатьох місцевих радах домінували проросійські партії - Жодної проросійської сили. Резніков прогнозує перевибори в Україні після перемоги
    У багатьох місцевих радах домінували проросійські партії
    фото з відкритих джерел

    Олексій Резніков вважає, що в Україні після перемоги відбудуться як місцеві, так і парламентські перевибори

    Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні після перемоги над російськими загарбниками відбудуться перевибори до місцевих рад та парламенту. Також, ймовірно, будуть змінені певні міські голови. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «Факти ICTV».

    «На щастя, під час воєнного стану жодні вибори неможливі, але я переконаний, що після перемоги оновлення відбудеться. Точно треба буде перезавантажувати місцеві ради, особливо ті, які були під тимчасовою окупацією», – пояснив він.

    Резніков нагадав, що у багатьох місцевих радах домінували проросійські партії, а деякі досі домінують. Однак нині вже заборонено їхнє функціонування, низка самі розпустилися.

    «Також прийде питання щодо зміни певних міських голів. Тому що хтось утримався, хтось співпрацював (з окупантами, – ред.), хтось втік, хтось ховався – це питання довіри населення. Воно моментально відпрацює», – зазначив міністр.

    Крім цього, Резніков вважає, що можуть відбутися перевибори й до Верховної Ради.

    «Я гадаю, що перезавантаження Верховної Ради буде зрозумілим, тому що, думаю, буде запит на оновлення парламенту. Особливо, коли там відсотків 15 – це проросійський контингент, який точно не повинен бути у стінах парламенту», – наголосив він.

    Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

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    Теги: росія окупанти міністр вибори війна партії Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Жодної проросійської сили. Резніков прогнозує перевибори в Україні після перемоги