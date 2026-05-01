Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого
фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном. Унаслідок цього загинув машиніст тепловоза. Фото з місця аварії опублікували поліція Львівської області та ДСНС, передає «Главком».

ДТП сталася поблизу села Гірне Стрийського району. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення вантажного автомобіля КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, та потяга сполученням «Київ – Ужгород». У результаті удару потяг зійшов з рейок.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого з понівеченого тепловоза.

Серед пасажирів поїзда звернень за медичною допомогою на цей час не зафіксовано.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 1 травня на Львівщині поїзд «Київ – Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном. Унаслідок аварії загинули машиніст, також є постраждалі. Машиніст, який загинув, був ветераном: повернувся з фронту, став до роботи.

Теги: Львівщина ДСНС Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» має 54 вагони з інклюзивним купе
Люди з інвалідністю відтепер можуть купувати пільгові квитки на поїзд онлайн: інструкція
1 квiтня, 16:37
До ліквідації наслідків залучались 36 рятувальників
Унаслідок удару по Чугуєву є постраждалі: фото наслідків
2 квiтня, 07:57
Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
8 квiтня, 08:00
За словами рятувальників, ніхто не постраждав
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
17 квiтня, 18:11
Обійшлося без постраждалих
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
21 квiтня, 15:46
Ніхто не постраждав
Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу: пошкоджено вокзал
23 квiтня, 17:34

Події в Україні

Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: водій помер дорогою в лікарню
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: водій помер дорогою в лікарню
У Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву
У Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву
На Черкащині сталася ДТП: загинули військові ТЦК та цивільний
На Черкащині сталася ДТП: загинули військові ТЦК та цивільний
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
Уночі окупанти вдарили по Україні сотнями дронів: зафіксовано влучання
Уночі окупанти вдарили по Україні сотнями дронів: зафіксовано влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026 року

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua