Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном. Унаслідок цього загинув машиніст тепловоза. Фото з місця аварії опублікували поліція Львівської області та ДСНС, передає «Главком».

ДТП сталася поблизу села Гірне Стрийського району. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення вантажного автомобіля КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, та потяга сполученням «Київ – Ужгород». У результаті удару потяг зійшов з рейок.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого з понівеченого тепловоза.

Серед пасажирів поїзда звернень за медичною допомогою на цей час не зафіксовано.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 1 травня на Львівщині поїзд «Київ – Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном. Унаслідок аварії загинули машиніст, також є постраждалі. Машиніст, який загинув, був ветераном: повернувся з фронту, став до роботи.