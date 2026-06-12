Росіяни зруйнували ліцей на Чернігівщині, який нещодавно було відновлено

Окупанти масовано атакували селище Михайло-Коцюбинське

На Чернігівщині внаслідок удару російським БпЛА загорілася покрівля діючого освітнього закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Цієї ночі ворог масовано атакував селище Михайло-Коцюбинське – чотири вибухи. Значних пошкоджень зазнала будівля місцевого ліцею, виникла пожежа – на місці працювали рятувальники», – йдеться у повідомленні Чауса.

За словами очільника ОВА, цей ліцей зовсім недавно вдалося відбудувати завдяки коштам платформи United24. «У 2022 році росіяни били по ньому ракетою, тепер руйнують знову. Цинічні атаки, спрямовані проти цивільної інфраструктури, дітей, проти майбутнього України – ось сенс їхньої війни», – додав він.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок цього загинула працівниця залізниці.

Також російська армія вдарила по Миколаєву. Мешканці приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА.