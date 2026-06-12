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У Карпатах температура впала до 0°C

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Карпатах температура впала до 0°C
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван хмарно, дощ

Сьогодні, 12 червня, на горі Піп-Іван погіршилися погодні умови. Температура повітря опустилася до 0°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Увага! Погіршення погодних умов. Станом на 08:00 12.06.2026 на горі Піп Іван хмарно, туман, дощ, вітер північно-західний, 12 м/с., температура повітря 0°C», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози, град та шквали 15-20 м/с. В західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14°, вдень 15-20°. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, літня спека в Україні поступилася місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7°C. 

До слова, середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень.

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Теги: Карпати (гори) негода погода

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