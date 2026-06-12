Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Унаслідок удару безпілотника виникла пожежа, інформації про постраждалих наразі немає

Російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Під атакою опинився термінал «Нової пошти», внаслідок чого було пошкоджено будівлю та виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком».

Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі фото 1
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі фото 2
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Крім того, під ворожий удар потрапив один із торговельних центрів обласного центру. За попередньою інформацією, постраждала жінка. Вона отримала осколкове поранення, медики надають їй необхідну допомогу. Зазначається, що стан потерпілої не тяжкий. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу торговельного центру.

Нагадаємо, що вночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Унаслідок удару по приватному сектору постраждали троє людей, серед яких дві жінки. Через атаку виникла масштабна пожежа, були пошкоджені автомобілі та 14 приватних будинків, два з яких зруйновано.

Також цієї ночі під ударом опинилася залізнична інфраструктура Сумської області. Внаслідок атаки загинула працівниця залізниці, ще одну жінку госпіталізували з важкими травмами. Попри пошкодження, рух поїздів вдалося зберегти, хоча частина рейсів курсує із затримкою.

Крім того, на Чернігівщині російський безпілотник влучив у будівлю ліцею в селищі Михайло-Коцюбинське. Внаслідок удару виникла пожежа та були завдані значні руйнування навчальному закладу, який раніше вже постраждав від російського ракетного удару та був відновлений за підтримки платформи United24.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя росія окупанти Нова пошта дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна
18 травня, 09:16
Структурний дефіцит кадрів у Росії сягнув 2,7 млн осіб
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
15 травня, 23:00
На НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі Кстово спалахнула пожежа
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області
20 травня, 11:39
Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
27 травня, 19:31
Ситуація на фронті 2 червня
Лінія фронту станом на 2 червня 2026. Зведення Генштабу
2 червня, 22:20
РФ з початку війни втратила 11974 танки
Втрати ворога станом на 3 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 червня, 07:08
Морський дрон V7 справедливо можна назвати копією українського Magura V7
У США оголосили про серійне виробництво копії українського морського дрона
3 червня, 21:30
Американський представник пояснив, чому зупинилися переговори між Україною, США та РФ
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
Вчора, 21:28
Ядерні держави взяли курс на розширення арсеналів
Світ повернувся до ядерної гонки? Експерти зафіксували небезпечну тенденцію
8 червня, 13:14

Події в Україні

Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі
Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі
У Карпатах температура впала до 0°C
У Карпатах температура впала до 0°C
Росіяни зруйнували ліцей на Чернігівщині, який нещодавно було відновлено
Росіяни зруйнували ліцей на Чернігівщині, який нещодавно було відновлено
Названо ім'я першого 18-річного окупанта, ліквідованого на війні проти України
Названо ім'я першого 18-річного окупанта, ліквідованого на війні проти України
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026 року
Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині
Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua