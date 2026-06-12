Росія атакувала термінал «Нової пошти» у Запоріжжі

Унаслідок удару безпілотника виникла пожежа, інформації про постраждалих наразі немає

Російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Під атакою опинився термінал «Нової пошти», внаслідок чого було пошкоджено будівлю та виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком».

‼️У Запоріжжі російський безпілотник пошкодив термінал логістичного оператора, - ОВА



У приміщенні виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих. pic.twitter.com/701hY1NHyt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2026

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Крім того, під ворожий удар потрапив один із торговельних центрів обласного центру. За попередньою інформацією, постраждала жінка. Вона отримала осколкове поранення, медики надають їй необхідну допомогу. Зазначається, що стан потерпілої не тяжкий. Також пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу торговельного центру.

Нагадаємо, що вночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Унаслідок удару по приватному сектору постраждали троє людей, серед яких дві жінки. Через атаку виникла масштабна пожежа, були пошкоджені автомобілі та 14 приватних будинків, два з яких зруйновано.

Також цієї ночі під ударом опинилася залізнична інфраструктура Сумської області. Внаслідок атаки загинула працівниця залізниці, ще одну жінку госпіталізували з важкими травмами. Попри пошкодження, рух поїздів вдалося зберегти, хоча частина рейсів курсує із затримкою.

Крім того, на Чернігівщині російський безпілотник влучив у будівлю ліцею в селищі Михайло-Коцюбинське. Внаслідок удару виникла пожежа та були завдані значні руйнування навчальному закладу, який раніше вже постраждав від російського ракетного удару та був відновлений за підтримки платформи United24.