На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»

Наталія Порощук
Обійшлося без постраждалих
фото: «Укрзалізниця»

Водій вантажівки втік з місця події

Сьогодні, 21 квітня, на Львівщині вантажний автомобіль виїхав на колії та зіткнувся з локомотивом поїзда №64 «Перемишль – Київ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Вчергове необережність водія на регульованому залізничному переїзді ледь не призвела до трагедії. Вантажний автомобіль на Львівщині «не помітив» справної звукової та світлової сигналізації і зустрівся з локомотивом поїзда №64 «Перемишль – Київ», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» наголосила, що обійшлося без постраждалих, вагони цілі.

За даними компанії, водій втік з місця події.

Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+» та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.

В «Укрзалізниці» вважають, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єру сталося з вини машиніста, який виїхав на сигнал заборони перед пасажирським поїздом «Інтерсіті+».

Крім того, увечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга. 

