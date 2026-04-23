Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу: пошкоджено вокзал

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Сьогодні, 23 квітня, російська терористична армія вдарила по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку – люди пройшли в укриття», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є незначні пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. «Усе буде оперативно відновлено. Просимо бути уважними та виконувати вказівки залізничників», – наголошує компанія.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.

