На Львівщині потяг «Київ – Ужгород» зійшов з рейок: загинув машиніст-ветеран

Наталія Порощук

фото: Віталій Глагола/Telegram

Сьогодні, 1 травня, на Львівщині поїзд «Київ – Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном. Унаслідок аварії загинули машиніст, також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Глаголу та голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

За попередніми даними, поїзд зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду поблизу села Любинці, неподалік Стрия. Унаслідок цього локомотив зійшов із рейок.

«Горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки – трагедія. Наш машиніст – загинув. В поїзді були лікарі, намагались врятувати – але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій – у лікарні. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух…. Серед пасажирів та поїзної бригади – на щастя, обійшлось без травмованих», – наголосив Перцовський.

Машиніст, який був ветераном, загинув на місці події. Помічник машиніста та водій отримали поранення. На місці інциденту працюють медики та правоохоронці, обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 21 квітня на Львівщині вантажний автомобіль виїхав на колії та зіткнувся з локомотивом поїзда №64 «Перемишль – Київ». Обійшлося без постраждалих, вагони цілі.

До слова, у суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+» та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.

В «Укрзалізниці» вважають, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єру сталося з вини машиніста, який виїхав на сигнал заборони перед пасажирським поїздом «Інтерсіті+».

Крім того, увечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга. 

