Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа

Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
За словами рятувальників, ніхто не постраждав
фото: ДСНС

Росіяни атакували об’єкти інфраструктури

Російська окупаційна армія вчергове завдала ударів по Чернігову. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих від атак РФ немає.

Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа фото 1
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа фото 2
Рятувальники ліквідували пожежі
Рятувальники ліквідували пожежі
фото: ДСНС

Попри ризики повторних обстрілів, рятувальники ліквідували займання. Загалом до ліквідації пожеж було залучено 71 рятувальник та 19 одиниць техніки.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі. Було знеструмлено близько 6 тис. абонентів Чернігова.

Унаслідок атаки РФ у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

До слова, у ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зауважимо, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні

Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»
Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»
Представники РПЦ захопили храм Української греко-католицької церкви в Токмаку
Представники РПЦ захопили храм Української греко-католицької церкви в Токмаку
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ

