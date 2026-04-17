Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа

Російська окупаційна армія вчергове завдала ударів по Чернігову. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих від атак РФ немає.

Рятувальники ліквідували пожежі

Попри ризики повторних обстрілів, рятувальники ліквідували займання. Загалом до ліквідації пожеж було залучено 71 рятувальник та 19 одиниць техніки.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі. Було знеструмлено близько 6 тис. абонентів Чернігова.

Унаслідок атаки РФ у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

До слова, у ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зауважимо, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.