Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях
Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Російська Федерація вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та ще одна отримала поранення. У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі.

Як повідомлялося, 2 квітня російська терористична армія атакувала портову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок удару ворожих БпЛА в одному з портів постраждали складські майданчики та ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та цивільного автомобіля.

До слова, 6 квітня російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Теги: Одещина обстріл ДСНС порт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua