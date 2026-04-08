Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру

Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Російська Федерація вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та ще одна отримала поранення. У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі.

Як повідомлялося, 2 квітня російська терористична армія атакувала портову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок удару ворожих БпЛА в одному з портів постраждали складські майданчики та ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та цивільного автомобіля.

До слова, 6 квітня російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.