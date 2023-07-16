«Південь» назвав причину ранкових вибухів у Криму

Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації

В окупованому Севастополі все частіше лунають вибухи

Ранкові вибуху у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян. Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації.

«Зокрема, вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації», – додала військова.

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Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Атака нібито була «масованою та тривалою».