«Південь» назвав причину ранкових вибухів у Криму
В окупованому Севастополі все частіше лунають вибухи
Ранкові вибуху у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян. Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації.
«Зокрема, вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації», – додала військова.
Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.
Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Атака нібито була «масованою та тривалою».
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