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З'явилися супутникові знімки ремонту Керченського моста після атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З'явилися супутникові знімки ремонту Керченського моста після атаки
17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту
фото з соцмереж

Окупанти намагаються відновити Кримський міст

У мережі з'явилися нові супутникові знімки Кримського мосту, який ремонтують після пошкодження внаслідок атаки 17 липня. Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

«Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Міст було зруйновано на початку цього місяця», – йдеться в повідомленні.

З'явилися супутникові знімки ремонту Керченського моста після атаки фото 1

Нагадаємо, що 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Як повідомлялося, керівник української розвідки Кирило Буданов сказав, що Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго, заявив він. Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак ще раз наголосив, що відбудеться це скоро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму. Як стверджує видання, деокупація Криму має відбутися до Різдва.

Теги: Крим росія міст

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