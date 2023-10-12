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З’явилося відео боїв за залізницю у районі Бахмута

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилося відео боїв за залізницю у районі Бахмута
фото: скрін із відео

Бійці 2-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади здійснили висадку та з жорсткими боями почали вибивати загарбників

Українські військові вибивали російських окупантів з позицій вздовж залізничних шляхів у районі Бахмута у той час, як загарбники постійно прострілювали місцевість. Про це повідомляє 3-я окрема штурмова бригада.

«Місцевість прострілювалася, укріплення були зайняті російськими ВДВ-шниками, а «окофутбольщики еспаньйоли» застосовували дрони FPV», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що бійці 2-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади здійснили висадку та з жорсткими боями почали вибивати загарбників з позицій вздовж залізничних шляхів.

Відео з поля бою надали штурмовики Галицького взводу 1-ї роти 2-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Теги: Бахмут війна окупанти ЗСУ

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