Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії
«Оператори Сил безпілотних систем понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде»
фото: Командування Сил безпілотних систем ЗСУ

Безпілотник здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2 тис. км із можливістю повернення

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу. Про це йдеться на Facebook-сторінці Сил безпілотних систем.

«Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення», – йдеться у заяві.

У дописі наголосили, що це – унікальна розробка, що «змінює правила гри на полі бою».

«Російська пропаганда постійно заявляє про «збиття» подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14 Окремий Полк БпАК Сил безпілотних систем понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», – зазначили у Силах безпілотних систем.

Також там додали, що більшість операцій Сил безпілотних систем «не підлягають публічному висвітленню», але наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Також Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

Читайте також:

Теги: Facebook правила розробка дрон безпілотник війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що хвилює російську владу?
Найбільші страхи російської влади – смерть Путіна і...
Сьогодні, 12:50
Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена
Зеленський про рішення віддати ядерну зброю України: Це було тупо
27 сiчня, 20:42
СБУ викрила російську пропаганду у Telegram
Дев'ять меседжів. Про що писали російські Telegram-канали, які маскуються під українські
22 сiчня, 21:05
Торгова війна Європи і США може розпочатись незабаром
Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico
22 сiчня, 11:00
Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами
Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
19 сiчня, 13:10
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
Ворог вдарив по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування
18 сiчня, 07:12
Військові збори росіян, які перебувають у запасі збройних сил РФ, є плановим заходом
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
16 сiчня, 21:49
Українські військові тримають оборону на фронті
Оборона Покровська. Як зупинити наступ ворога?
16 сiчня, 10:55
Винницький: Було прийнято рішення, що вступ в аспірантуру буде виключно на бюджетні місця і міністерство подвоїло їхню кількість з 3 тис. до 6 тис., але тільки в системі МОН
Боротьба з ухилянтами в аспірантурі. Заступник Лісового назвав результати
9 сiчня, 12:25

Події в Україні

«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії
«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії
Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою
Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою
Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State
Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State
Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить
Поранені військові цьогоріч отримуватимуть «Пакунок пораненого»: що у нього входить
Візити до ТЦК стануть простішими: заступниця Умєрова розповіла деталі
Візити до ТЦК стануть простішими: заступниця Умєрова розповіла деталі
У Черкасах сталася пожежа в багатоповерхівці після атаки РФ: поліція показала фото
У Черкасах сталася пожежа в багатоповерхівці після атаки РФ: поліція показала фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
96K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
70K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
24K
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
23K
На Землі стрімко піднімається один із континентів

Новини

Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua