«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії

«Оператори Сил безпілотних систем понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде»

Безпілотник здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2 тис. км із можливістю повернення

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу. Про це йдеться на Facebook-сторінці Сил безпілотних систем.

«Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення», – йдеться у заяві.

У дописі наголосили, що це – унікальна розробка, що «змінює правила гри на полі бою».

«Російська пропаганда постійно заявляє про «збиття» подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14 Окремий Полк БпАК Сил безпілотних систем понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», – зазначили у Силах безпілотних систем.

Також там додали, що більшість операцій Сил безпілотних систем «не підлягають публічному висвітленню», але наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Також Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.