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Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони допустило до використання новий дрон з красномовною назвою
Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога
фото: mod.gov.ua

Літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби

Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

FPV-дрони комплексу «Громило» оснащують рамою з композитних матеріалів. Дрони мають порівняно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд на чималу відстань. Комплекс можна застосовувати і вдень, і вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Також Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

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Теги: Україна дрон безпілотник війна Міноборони

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