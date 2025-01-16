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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Оборона Покровська. Як зупинити наступ ворога?

glavcom.ua
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Українські військові тримають оборону на фронті
фото: zsu.gov.ua

«Ми бездарно втрачаємо Покровськ, бездарно та безвідповідально»

Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ «Донецьк» (Тарнавський) та ОСУВ «Хортиця» (Гнатов) втратили управління, і ворог просувається майже щодня.

Ще чотири кілометри і ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ, бездарно та безвідповідально.

Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці, оператори дронів, вмотивованих людей у нас дуже багато, є боєприпаси та техніка, і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога виключно нашими дронами та «пошуковими діями», обороною окремих точок у посадках не вдається.

Ставка Верховного головнокомандувача та головнокомандувач ЗСУ демонструють нездатність вплинути на хід подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни у Покровську абсолютно протилежної думки, і вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально.

Просто досі нема спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші військ фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів, нема взаємодії дронів та РЕБ, відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація.

На тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні.

На даний момент врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення може тільки зміни у командуванні ОТУ «Донецьк». Наприклад, у військах є генерал, який має успішний досвід командування ОТУ та ОСУВ «Херсон», ОТУ «Харків», ОТУ «Луганськ», і який ефективно організовував оборону – це Михайло Драпатий.

Драпатий вміє будувати довіру між командирами частин, взаємодію між дронами та засобами РЕБ, намагається слухати, у тому числі критичні оцінки, він намагається не брехати підлеглим, а це рідкість, і головне – бере відповідальність на себе. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому нема ніякого сенсу, Драпатий потрібен на фронті.

Якщо змін в управлінні не буде, Покровськ та Велику Новосілку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз.

І звичайно, якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за захід росіян у центральну Україну будуть визнані у першу чергу Володимир Зеленський і Олександр Сирський.

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Теги: Дніпро Донецьк Володимир Зеленський боєприпаси ворог наступ росіяни Олександр Сирський Михайло Драпатий Покровськ війна

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