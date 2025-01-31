Найбільші страхи російської влади – смерть Путіна і...

Кремль дуже наполегливо намагається створити для своїх громадян ілюзію мирного життя

Що зараз найбільше хвилює російську владу? «М’ясні штурми», в яких за одну атаку може загинути сотня «любителів СВО»?

Хвилюють, але нове «м'ясо» рекрутують і далі, заманюючи в армію мільйонами. Західні санкції? Безумовно, але їх, на жаль, часто навчились обходити. Не випадково у російських ракетах, які падають на наші голови, досі знаходять західні компоненти, які потрапляють у країну-агресор в обхід санкцій.

Найбільший страх російської влади – смерть Путіна, після якої настане хаос. А реальна тривога прямо зараз – постійні прильоти дронів СБУ по НПЗ. І у цьому страху є одразу декілька складових.

• 1 •

Інтенсивність прильотів постійно зростає. Як і їх точність. Тільки за останній тиждень три масштабні прильоти по НПЗ. Останній – у ніч з 28 на 29 січня по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок атаки дронів СБУ на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до термінала «Усть-Луга» у Ленінградській області.

Тієї ж ночі прилетіло і по 23-ому ракетному арсеналу Міноборони РФ у Тверській області. Дрони СБУ уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали у чатах про евакуацію населення.

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Від «санкцій СБУ» величезні прямі збитки. Кожен прильот – це від 50 до 100 мільйонів доларів вартості нафти та обладнання. Наприклад, прямі збитки від ударів цього тижня по нафтоперекачувальній станції у Рязані – 75 мільйонів.

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Але ще більш важливими є збитки непрямі – через зірвані контракти, через розірвані ланцюги постачання. Ці цифри важко обчислити точно, але очевидно, що мова йде про сотні мільйонів доларів збитків від кожного удару.

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Кремль дуже наполегливо намагається створити для своїх громадян ілюзію мирного життя. Так, щодня ліквідовують у м’ясних штурмах тисячі росіян, та не треба про це думати – живіть як раніше. Але постійно палаючі НПЗ, неможливо приховати через масштаб пожеж.

Над черговими заявами, що це «уламки дронів», сміються навіть російські Telegram-канали. Уламки дронів СБУ – найточніші і найвибухові уламки у світі.

І останнє. У росіян елементарно не вистачає ППО, щоб прикрити всі об’єкти. Географія у дронів СБУ найширша.

Коментуючи останні удари, у Службі пообіцяли далі працювати і над ще більшим розширенням географії, і над збільшенням інтенсивності ударів. Санкції від СБУ будуть лише наростати.