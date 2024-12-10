Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута»

Зеленський: Ідуть успішні випробування нової ракети «Рута»

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії вручення Національної премії ім. Бориса Патона відзначив внесок науки в обороноздатність країни. Зокрема, президент повідомив про успішні випробування нової ракети «Рута». Про це інформує Офіс президента України.

«Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети «Рута». Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів», – сказав у своєму виступі Зеленський.

Нагадаємо, у Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км. «Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування», – зазначив глава держави. Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США. Як зазначив Мерц, рішення про передачу Україні далекобійного озброєння він не ухвалюватиме «одноосібно», а лише в тісній координації з США і європейськими союзниками.