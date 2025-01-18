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Ворог вдарив по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог вдарив по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Очільник Запорізької ОВА розповів про наслідки ворожої атаки на обласний центр

Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки дві людини отримали поранення.

«Ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Нагадаємо, зранку окупанти також атакували Київ,

Там у Шевченківському районі виникла пожежа, повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: війна ракета уламки ракет дрон Запоріжжя окупанти

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