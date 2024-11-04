Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників

На Ставці очільник України заслухав результати контрактації на поточний рік

Президент України дав міністру оборони відповідні доручення для нарощення виробництва української зброї

Українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив президент, відповідні доручення для нарощення виробництва української зброї він дав міністру оборони Рустему Умєрову.

«Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці», – каже він.

Так, на Ставці очільник України заслухав результати контрактації на поточний рік та планування на наступний. «Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – посилення ППО, власне виробництво зброї та застосування далекобійних дронів.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі.