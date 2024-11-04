Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників
На Ставці очільник України заслухав результати контрактації на поточний рік
фото з відкритих джерел

Президент України дав міністру оборони відповідні доручення для нарощення виробництва української зброї

Українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив президент, відповідні доручення для нарощення виробництва української зброї він дав міністру оборони Рустему Умєрову.

«Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці», – каже він.

Так, на Ставці очільник України заслухав результати контрактації на поточний рік та планування на наступний. «Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – посилення ППО, власне виробництво зброї та застосування далекобійних дронів.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент зброя дрон ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародний союз електрозв’язку – це спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт
РФ три роки не керуватиме у Міжнародному союзі електрозв’язку: деталі від Мінцифри
31 жовтня, 13:16
22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»
Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора
31 жовтня, 09:20
Зурабішвілі на акції біля будівлі парламенту Грузії, 28 жовтня
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
30 жовтня, 19:52
Наслідки атаки дронів на Черкащину, 23 жовтня 2024 р.
РФ атакувала Черкащину дронами: пошкоджено автовокзал і підприємство (фото)
23 жовтня, 11:15
Росія незаконно утримує ще тисячі українців і продовжує примусове переселення дітей
Зеленський: З російського полону загалом повернули 3 767 українців та українок
21 жовтня, 10:34
Британія підтримає європейський проєкт з виробництва ракет
Британія офіційно приєдналась до європейської програми розробки далекобійних ракет
19 жовтня, 03:26
У 1994 році Україна відмовилася від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу
МЗС спростувало інформацію Bild про плани України на зброю масового знищення
17 жовтня, 22:22
Трамп на один відсоток вже випереджає Гарріс
У «хитких» штатах в Америці під час раннього голосування лідирує Дональд Трамп
15 жовтня, 07:25
Блінкен вслід за Бацденом переніс поїздку до Німеччини
Держсекретар США Блінкен як і президент Байден не поїде до Німеччини
9 жовтня, 00:35

Економіка

Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників
Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів
Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню
Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню
Українці в жовтні отримали утричі більше виплат нацкешбеку, ніж у вересні
Українці в жовтні отримали утричі більше виплат нацкешбеку, ніж у вересні
Мінекономіки розробляє альтернативний спосіб отримання «тисячі Зеленського» – ЗМІ
Мінекономіки розробляє альтернативний спосіб отримання «тисячі Зеленського» – ЗМІ
Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп
Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
17K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9273
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
7513
Німеччину чекає суттєве підвищення цін

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua