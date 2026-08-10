Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ
Хлопця офіційно визнали зниклим безвісти й внесли до державного реєстру «Діти війни»
фото: Микола Кулеба / Facebook

Кулеба: перший відомий випадок вступу колишньої «дитини війни» до ворожих лав

19-річного Олександра Мустяце із села Кринки на Херсонщині, якого Україна досі офіційно вважає зниклим безвісти, ідентифікували в лавах армії країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби та видання The Times.

Зник за два дні до 15-річчя

За два дні до 15-річчя Мустяце, у 2022 році, російські війська перетнули кордон з Україною й зайняли його рідне село Кринки на Херсонщині. Хлопця офіційно визнали зниклим безвісти й внесли до державного реєстру «Діти війни», де перелічено тисячі неповнолітніх жертв війни. Про нього нічого не було чути до минулого місяця, коли з'ясувалося: Мустяце, якому на той час виповнилося 19 років, вступив до лав російської армії.

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ фото 1

За словами Кулеби, який очолює організацію Save Ukraine, це перший відомий випадок, коли дитина, яку Київ вважав зниклою безвісти, уже дорослою поповнила ряди військ, що воюють проти України.

Фото у формі й зникнення з мережі

На світлинах у «ВКонтакте» Мустяце – у російській військовій формі та кепці з провоєнним символом «Z» і кольорами прапора РФ, а також на позиціях, де воював проти України. На фото від лютого 2023 року – через рік після приходу російських військ у Кринки – він також у футболці з літерою «Z». Пізніше на знімках з'явився бандаж, ймовірно, після поранення.

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ фото 2

Сторінка Мустяце не оновлювалася з листопада минулого року, і довгий час залишалося незрозумілим, чи він взагалі живий. Однак минулого тижня активісти проєкту Back to Ukraine, який розслідує випадки мілітаризації українських дітей Москвою, виявили, що він користується іншим акаунтом. Мустяце сказав їм, що не вважає себе зрадником України. «Росія завжди була в моєму серці», – заявив він.

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ фото 3

«Не просто особистий вибір»

Кулеба зазначає: дивлячись на цю історію, важко позбутися думки, що Росія могла відібрати в хлопця не лише українське дитинство, а згодом і саме життя. За його словами, багатьом це може здатися історією про особистий вибір дорослої людини, але насправді вона показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією.

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ фото 4

Точних даних про те, скільки українських дітей опинилося в подібній ситуації, немає – реєстр «Діти війни» налічує тисячі неповнолітніх, чия доля невідома. Save Ukraine та інші волонтерські ініціативи роками намагаються відстежити їхню долю через відкриті джерела: сторінки в соцмережах, шкільні й табірні публікації, відео з окупованих територій. Історія Мустяце – рідкісний випадок, коли таке відстеження довели до кінця й отримали підтвердження. 

Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ фото 5
фото: соцмережі, Facebook Миколи Кулеби

Разом із командою Save Ukraine Кулеба регулярно спілкується з дітьми та родинами, яких вдається врятувати з окупованих територій. За його словами, ще з дитячого садка й школи їх привчають до культу армії, залучають до військово-патріотичних заходів, змушують вступати до «Юнармії», навчають поводитися зі зброєю й переконують, що Україна – ворог. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов'язком.

«Ми не маємо права втратити ще одне покоління», – наголошує Кулеба. Він додає, що час, проведений в окупації, працює проти українських дітей, і закликає родини, які залишаються на тимчасово окупованій території, звертатися по допомогу з евакуацією.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже заявляв, що Росія підмінює документи викраденим українським дітям і змушує їх воювати проти України. Частину депортованих дітей, за свідченнями правозахисників, відправляють до КНДР у військові табори.

Читайте також:

Теги: ворог військові документи Микола Кулеба війна окупанти росія дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим
Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим
Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Розбився МіГ-29 на Одещині
Розбився МіГ-29 на Одещині
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua