Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ

Кулеба: перший відомий випадок вступу колишньої «дитини війни» до ворожих лав

19-річного Олександра Мустяце із села Кринки на Херсонщині, якого Україна досі офіційно вважає зниклим безвісти, ідентифікували в лавах армії країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби та видання The Times.

Зник за два дні до 15-річчя

За два дні до 15-річчя Мустяце, у 2022 році, російські війська перетнули кордон з Україною й зайняли його рідне село Кринки на Херсонщині. Хлопця офіційно визнали зниклим безвісти й внесли до державного реєстру «Діти війни», де перелічено тисячі неповнолітніх жертв війни. Про нього нічого не було чути до минулого місяця, коли з'ясувалося: Мустяце, якому на той час виповнилося 19 років, вступив до лав російської армії.

За словами Кулеби, який очолює організацію Save Ukraine, це перший відомий випадок, коли дитина, яку Київ вважав зниклою безвісти, уже дорослою поповнила ряди військ, що воюють проти України.

Фото у формі й зникнення з мережі

На світлинах у «ВКонтакте» Мустяце – у російській військовій формі та кепці з провоєнним символом «Z» і кольорами прапора РФ, а також на позиціях, де воював проти України. На фото від лютого 2023 року – через рік після приходу російських військ у Кринки – він також у футболці з літерою «Z». Пізніше на знімках з'явився бандаж, ймовірно, після поранення.

Сторінка Мустяце не оновлювалася з листопада минулого року, і довгий час залишалося незрозумілим, чи він взагалі живий. Однак минулого тижня активісти проєкту Back to Ukraine, який розслідує випадки мілітаризації українських дітей Москвою, виявили, що він користується іншим акаунтом. Мустяце сказав їм, що не вважає себе зрадником України. «Росія завжди була в моєму серці», – заявив він.

«Не просто особистий вибір»

Кулеба зазначає: дивлячись на цю історію, важко позбутися думки, що Росія могла відібрати в хлопця не лише українське дитинство, а згодом і саме життя. За його словами, багатьом це може здатися історією про особистий вибір дорослої людини, але насправді вона показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією.

Точних даних про те, скільки українських дітей опинилося в подібній ситуації, немає – реєстр «Діти війни» налічує тисячі неповнолітніх, чия доля невідома. Save Ukraine та інші волонтерські ініціативи роками намагаються відстежити їхню долю через відкриті джерела: сторінки в соцмережах, шкільні й табірні публікації, відео з окупованих територій. Історія Мустяце – рідкісний випадок, коли таке відстеження довели до кінця й отримали підтвердження.

фото: соцмережі, Facebook Миколи Кулеби

Разом із командою Save Ukraine Кулеба регулярно спілкується з дітьми та родинами, яких вдається врятувати з окупованих територій. За його словами, ще з дитячого садка й школи їх привчають до культу армії, залучають до військово-патріотичних заходів, змушують вступати до «Юнармії», навчають поводитися зі зброєю й переконують, що Україна – ворог. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов'язком.

«Ми не маємо права втратити ще одне покоління», – наголошує Кулеба. Він додає, що час, проведений в окупації, працює проти українських дітей, і закликає родини, які залишаються на тимчасово окупованій території, звертатися по допомогу з евакуацією.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже заявляв, що Росія підмінює документи викраденим українським дітям і змушує їх воювати проти України. Частину депортованих дітей, за свідченнями правозахисників, відправляють до КНДР у військові табори.