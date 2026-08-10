Україна укріпила Чорнобиль на випадок нового вторгнення РФ

Der Spiegel: армія риє траншеї, зводить оборонні галереї та монтує антидронові сітки вздовж доріг

Українська армія перетворила Чорнобильську зону на укріплений рубіж і готується до можливого повторного наступу російських військ з боку Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

На початку повномасштабного вторгнення війська президента Росії Володимира Путіна на кілька тижнів окупували Чорнобильську АЕС і прилеглу територію на північ від Києва. Сьогодні цю зону контролює українська армія, яка готується до можливого повернення ворога, пише видання.

За даними Der Spiegel, по всій зоні відчуження військові готуються до будь-яких несподіванок. Серед основних елементів оборони:

контрольно-пропускні пункти, які трапляються що кілька кілометрів;

траншеї та земляні вали, насипані на перехрестях доріг з вийнятого піщаного ґрунту;

підземні оборонні галереї під піщаними пагорбами – для стін і стель будівельники використовують деревину з навколишніх соснових лісів;

антидронові сітки на високих металевих стовпах уздовж узбіч шосе – тактика, вже випробувана на Донбасі, покликана заплутувати керовані дрони.

Білорусь, розташована лише за 15 км від зони, у війну поки не вступила. Втім, за словами авторів матеріалу, якщо ситуація зміниться, «Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності дронів з візуальним керуванням».

Українські чиновники неодноразово попереджали про зростання ризику поширення війни на північну сусідню країну. У червні президент Володимир Зеленський поставив Білорусі ультиматум щодо демонтажу ретрансляційних станцій у південних регіонах країни, які росіяни використовували для наведення ударів по Україні. Мінськ вимогу виконав.

Der Spiegel також звертає увагу на пошкоджений реактор четвертого енергоблока: діру в металевій оболонці, яку пробив російський дрон, українці вже залатали, хоча місце ремонту й досі помітне через інший відтінок металу. Захисну споруду над реактором насунули у 2016 році з розрахунком на 100 років служби, однак у лютому 2025-го удар безпілотника спричинив тривалу пожежу, яка знищила мембрану всередині конструкції.

фото: IAEA / Х

У державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильська АЕС» пояснювали, що після удару новий безпечний конфайнмент втратив повну герметичність, хоча продовжує частково виконувати функцію екологічної ізоляції зруйнованого четвертого енергоблока. Незалежні експерти попереджають: без термінового ремонту ризик обвалу конструкції зростатиме. Навесні 2025-го на станції провели тимчасовий ремонт внутрішнього та зовнішнього облицювання, щоб унеможливити потрапляння опадів усередину споруди. Тоді ж станцію відвідала команда Міжнародного агентства з атомної енергії, яка оцінила структурну цілісність будівлі й підтвердила: споруда, зведена за значної міжнародної підтримки, зазнала суттєвих пошкоджень.

Вартість повного відновлення функціональності арки, за попередніми оцінками, перевищує €500 млн, а роботи мають завершитися до 2030 року. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв, що міжнародні партнери вже почали озвучувати конкретні суми внесків, а сам проєкт реалізовуватимуть спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, на відновлення пошкодженого захисного укриття міжнародні партнери вже виділили низку траншів – від Європейського банку реконструкції та розвитку до гранту Євросоюзу у €75 млн, тоді як загальна вартість ремонту, за оцінками, сягає €500 млн.