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«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей
Сибіга наголосив, що смерті українських дітей є прямим наслідком війни, яку розв'язала Росія
фото ілюстративне

Глава МЗС звинуватив фонд у фактичних помилках і хибній рівності між агресором і жертвою

Очільник МЗС України Андрій Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про загибель і поранення дітей у Росії та Україні, зазначивши, що організація не вказала на відповідальність РФ за ці смерті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги в X з реакцією на заяву ЮНІСЕФ.

Хибна рівність між агресором і жертвою

За словами Сибіги, у заяві від 4 серпня ЮНІСЕФ пропустив головний момент – смерті всіх цих дітей є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Дипломат наголосив, що подача жертв без цього контексту створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою.

Фактичні помилки в заяві

Голова МЗС також вказав на неточності у даних, наведених ЮНІСЕФ. За його словами, у заяві не згадано, що жертви в російському Краснодарі стали наслідком падіння безпілотника, який, за повідомленнями, був перехоплений російською протиповітряною обороною.

Не була перевірена й інформація про жертви в Україні: у Дніпропетровській області, за уточненими даними, загинули семеро дітей з однієї родини, а не троє, як зазначало ЮНІСЕФ.

Ще одна жертва – трирічний хлопчик

Сибіга нагадав і про ще одну жертву російської атаки – напередодні, 8 серпня, Росія вбила трирічного хлопчика на Київщині.

«Це воєнні злочини Росії. Ми закликаємо ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та наполягаємо на тому, щоб Росія припинила вбивати невинних українських дітей», – написав очільник МЗС.

«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей фото 1
скриншот: @andrii_sybiha / Х

Масштаб втрат серед дітей

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні підтверджено загибель щонайменше 802 дітей, ще понад 2700 отримали поранення. В організації наголошують, що це лише верифіковані випадки, тоді як реальна кількість, ймовірно, значно вища – зокрема через обмежений доступ до інформації на окупованих територіях. У ЮНІСЕФ раніше повідомляли, що червень 2026 року став рекордним за кількістю дитячих жертв від початку повномасштабної війни: тоді загинули семеро дітей, ще 116 отримали поранення.

Нагадаємо, семеро дітей загинули разом із батьками під час удару РФ по будинку родини Воронових у селищі Радушне на Дніпропетровщині. А в ніч на 8 серпня російський удар по Київщині забрав життя трирічного хлопчика, його бабусі та дідуся.

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Теги: росія окупанти поранення Андрій Сибіга діти війна ООН

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