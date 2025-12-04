Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця

Військові табори, куди РФ відправляє українських дітей, розташовані не лише в Росії

РФ депортувала деяких українських дітей до Північної Кореї з тимчасово окупованих територій. У КДНР дітей відправили до військових таборів. Про це доповіла експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США, передає «Главком».

Правозахисниця розповіла, що відомо про 165 військових таборів, де нині перебувають українські діти, яких там русифікують та мілітаризують. Задокументовані табори розташовані на тимчасово окупованих територіях, у Білорусі, Росії та навіть у Північній Кореї.

Катерина Рашевська під час засідання показала фото 12-річного Міші з окупованої території Донецької області та 16-річної Лізи з окупованого Сімферополя. Цих дітей незаконно відправили до військових таборів за тисячі кілометрів від України та їхніх родин. «У цьому таборі діти навчаються знищувати «японських мілітаристів» та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів», – розповіла правозахисниця.

Станом на жовтень 2025 року було відомо вивезення 19 тис. українських дітей фото: скриншот appropriations.senate.gov

Станом на жовтень 2025 року було відомо про 19 тис. українських дітей, яких незаконно вивезли до інших територій.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. За ухвалення документа проголосувала 91 країна, 57 утрималися, й 12 висловилися проти.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру «ексміністру ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, які організували незаконне вивезення вихованців трьох інтернатів Донеччини до РФ у лютому-березні 2022 року.Мова про громадянина РФ Михайла Кушакова – так званого «ексміністра освіти й науки ДНР» і чотирьох його спільників.