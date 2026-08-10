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Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 серпня 2026 року

У ніч на 10 серпня дрони знищили вкрадений росіянами «Епіцентр» у тимчасово окупованій Макіївці. Водночас Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами, а Одещина оговтується після масованої атаки напередодні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 серпня.

Дрони спалили «Галактику» у Макіївці – колишній «Епіцентр»

Безпілотники атакували окуповану Макіївку – спалахнув торговельний центр «Галактика». Після окупації Донеччини у 2014 році будівля опинилася під контролем росіян: загарбники перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику» і продовжили вести під цією вивіскою бізнес.

Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня фото 1

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами

Ворог завдав удару по Сумах п'ятьма керованими авіабомбами – є поранені, наслідки уточнюються.

Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня фото 2

Одещина оговтується після удару 

Одеська область продовжує відновлюватися після масованої атаки – енергетики ДТЕК повернули світло для 128,4 тисячі сімей і частково відновили електропостачання критичної інфраструктури. Кількість постраждалих зросла до 14.

Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня фото 3

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Теги: Донеччина бізнес криза росія Одещина Суми Макіївка

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