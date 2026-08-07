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Росія сформувала бойову бригаду з українських полонених – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія сформувала бойову бригаду з українських полонених – ISW
Полонених українців змушують воювати на боці Росії
фото: АР

Окупанти об'єднали кілька підрозділів, до яких, за їхніми ж твердженнями, увійшли військовополонені та колишні бійці ЗСУ

Росія продовжила залучати українських військовополонених до формування бойових підрозділів. Російське Міноборони оголосило про створення так званої першої «української добровольчої бригади спецпризначення», до якої, за твердженнями окупантів, увійшли полонені українські військові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, про створення нового формування оголосив Добровольчий корпус Міністерства оборони РФ. Російська сторона стверджує, що до бригади увійшли українські військовополонені, а також колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито добровільно перейшли на бік Росії.

Нову бригаду сформували шляхом об'єднання кількох нерегулярних підрозділів, які раніше діяли окремо. Зокрема, до її складу включили батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського.

В ISW звернули увагу, що інформацію про залучення військовополонених фактично підтверджують і російські джерела. Принаймні один російський військовий блогер відкрито заявив, що новостворене формування складається з українських військовополонених.

«Принаймні один російський військовий блогер відкрито обговорював, що ця нова бригада складається з українських військовополонених – варте уваги твердження, враховуючи той факт, що використання військовополонених у бойових діях є воєнним злочином», – наголосили аналітики ISW.

Залучення військовополонених до бойових дій на боці держави, яка утримує їх у полоні, суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими забороняє примушувати полонених служити у збройних силах держави-противника.

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу російськими військовими українського військовополоненого у Волноваському районі. 

За даними слідства, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час бою окупанти захопили одного з українських військовослужбовців у полон, після чого розстріляли його.

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Теги: росія фронт окупанти полон ЗСУ

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