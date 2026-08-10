Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені

Григоров: ворог атакував цивільну інфраструктуру

У ніч на 10 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби. Ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури одразу у трьох локаціях у двох районах міста, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За словами Григорова, цієї ночі зафіксовано п'ять влучань керованих авіабомб по цивільних об'єктах Сум.

«У Сумах зафіксовано п'ять ударів КАБами по цивільній інфраструктурі», – повідомив очільник ОВА.

Унаслідок атаки постраждали щонайменше п'ять людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, стан їхнього здоров'я уточнюється. Про загиблих попередньо не повідомляється.

Ударною хвилею та уламками пошкоджено:

приватні оселі та багатоквартирні будинки;

об'єкти цивільної інфраструктури;

нежитлові будівлі у районі влучань.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що удари прийшлися на Зарічний та Ковпаківський райони міста.

«Масований авіаудар п'ятьма КАБами нанесено російським агресором по Сумах», – зазначив Кривошеєнко.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці. Триває обстеження пошкоджених територій, фахівці документують наслідки удару та ліквідовують завали. Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань станом на зараз уточнюється.

Зазначимо, що Суми, розташовані приблизно за 30 км від кордону з Росією, регулярно потерпають від російських обстрілів – окупанти систематично застосовують по місту керовані авіабомби, ударні безпілотники, ракети та артилерію, атакуючи як житлові квартали, так і об'єкти інфраструктури.

Це вже не перший масований удар по Сумах лише за останній тиждень. Так, 6 серпня ворог скинув на місто чотири КАБи, тоді постраждали щонайменше двоє людей, а під удар потрапив торговельний центр у Ковпаківському районі. А 15 липня внаслідок шести влучань КАБів загинули троє людей, ще понад 20 дістали поранення – тоді пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхових будинків, медичні заклади та об'єкти інфраструктури.

Місцева влада закликала мешканців без потреби не залишати укриттів і стежити за офіційними повідомленнями Сумської ОВА та міської військової адміністрації.

Нагадаємо, 17 липня росіяни вдруге менш ніж за шість годин завдали ударів КАБами по Сумах – тоді окупанти скинули на місто п'ять авіабомб, пошкодивши центр міста.