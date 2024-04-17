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Зникло світло і газ: у Чернігові після удару РФ частково відключено комунікації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зникло світло і газ: у Чернігові після удару РФ частково відключено комунікації
Місцева влада відключила всі комунікації, світло, газ у районі прильоту російських ракет
фото з відкритих джерел

Три вибухи пролунали в густонаселеному районі Чернігова

Після ракетної атаки РФ у Чернігові частково відключено комунікації, у тому числі світло та газ. Про це повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону. 

«О 9 годині... три вибухи пролунало в місті... Пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури... Пошкоджені будівлі, які поряд знаходяться, пошкоджено багато автомобілів у цьому районі, інфраструктура... Це густонаселений район», – сказав Ломако.

Він додав, що місцева влада відключила всі комунікації, світло, газ у районі прильоту російських ракет, щоб не було ще більших руйнувань.

«У цьому районі будуть проблеми певний час, але ми робимо усе, щоб це максимально швидко усунути. Зараз головна задача – це пошукова операція, жертви, постраждалі, максимально швидко надати людям усім допомогу», – наголосив він.

Сьогодні, 17 квітня, у Чернігові  пролунали вибухи під час тривоги. Згодом стало відомо, що  росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога. У наслідок ракетних ударів зросла кількість загиблих до восьми осіб, пошуково-рятувальна операція триває. Станом на 10:40 відомо про 18 постраждалих.

Також повідомлялося, що момент влучання потрапив на відео.

На опублікованих кадрах видно, як люди ховаються від обстрілу під парканом на зупинці, деякі лягли на землю. Над будинками височіє стовп диму і через пару секунд лунає новий вибух.

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Теги: Чернігів газ енергетика

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