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Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
Російська ракета прилетіла неподалік зупинки транспорту, на якій перебували люди
фото скріншот відео

Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста

Сьогодні зранку, 17 квітня, російські загарбники вдарили ракетами по центру Чернігова. Загинули цивільні. Момент обстрілу потрапив а відео.

На опублікованих кадрах видно, як люди ховаються від обстрілу під парканом на зупинці, деякі лягли на землю. Над будинками височіє стовп диму і через пару секунд лунає новий вибух.

Нагадаємо, очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив , що сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Чернігову – є загиблі та поранені.

Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста.

Чаус наголосив, що на місці прильотів працюють рятувальники, медики, надають всю необхідну допомогу.

«Російські терористи вдарили по Чернігову, постраждали цивільні. Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз», – прокоментував удар по Чернігову керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако уточнив, що стався приліт по об’єкту соціальної інфраструктури. Він додав, що внаслідок ракетних ударів по Чернігову відомо про чотирьох загиблих.

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.



Теги: Чернігів ракета обстріл

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