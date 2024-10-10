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На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)
Кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов
фото: Радіо Свобода

Російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців, коли знімальна команда фільмувала роботу операторів FPV-дронів

Знімальна група проєкту «Донбас. Реалії» потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку під час зйомок військових. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Кореспондент Роман Пагулич та оператор Павло Холодов знімали роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

Бронежилет Романа Пагулича після обстрілу
Бронежилет Романа Пагулича після обстрілу
фото: Радіо Свобода

Перший снаряд впав поруч Пагуличем і військовими, з якими він спілкувався. Внаслідок обстрілу журналіст зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців – легкі поранення. Оператора Холодова уламки не зачепили.

Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу. За словами Пагулича, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один з уламків снаряда.

Роман Пагулич після обстрілу надає першу медичну допомогу одному з поранених бійців
Роман Пагулич після обстрілу надає першу медичну допомогу одному з поранених бійців
фото: Радіо Свобода

Наразі загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи немає.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук сімох іноземних журналістів, які знімали репортажі з частини Курської області, зайнятої українськими військовими.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ № №637/2024 «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків».

До слова, інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні підтвердилася.

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Теги: журналіст Донбас обстріл поранення військові

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