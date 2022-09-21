У Сватовому знищено склад боєприпасів: 250 рашистів загинули та отримали поранення
Скоріш за все, в комендатурі перебували чеченці
Збройні сили України знищили у Сватовому на Луганщині окупаційну комендатуру. Про втрати ворога розповів голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.
«Противник організував у місті штаб та склад боєприпасів. Все злетіло у повітря. Попередньо 250 рашистів отримали статуси «200-й» та «300-й», – йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що скоріш за все, в комендатурі перебували чеченці.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжують активно рухатися до Лимана. Нашим воїнам вдалося вирівняти лінію фронту.
Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.
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