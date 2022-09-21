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ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана
фото: deepstatemap.live

За даними карти, на Сватівському напрямку тривають бої на підступах до міста

Збройні сили України продовжують активно рухатися до Лимана. Нашим воїнам вдалося вирівняти лінію фронту.
Про це повідомляє Deepstatemap.

За даними карти, на Сватівському напрямку тривають бої на підступах до міста.

Водночас Новоселівка та Дробишеве перейшли у сіру зону.

Ворог міг захопити Веселу Долину, ситуація на доуточнені. Відомо, що підстанція «Донбаська» під ворогом. Також, невідома ситуація в Зайцево.

ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни фото 1

Нагадаємо, в ISW поінформували, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на сході та півдні.

Тим часом росіяни готують оборону та можуть перекинути свої сили на новий напрямок на Донбасі в районі адмінкордону із Запорізькою областю.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

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Теги: фронт війна ЗСУ

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