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    Події в Україні

    Знищення вертольотів окупантів під Херсоном зафіксував супутник (фото)

    На знімках видно, як палають щонайменше три гелікоптери ворогів<br /><br /> - Знищення вертольотів окупантів під Херсоном зафіксував супутник (фото)
    На знімках видно, як палають щонайменше три гелікоптери ворогів

    фото: NASA Fire Information for Resource Management System

    У мережі показали, як ЗСУ палять російську авіацію

    На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати роботи української авіації в боротьбі з вертольотами противника. Про це повідомляє CNN.

    Не менше трьох російських військових вертольотів були знищені в результаті удару української авіації по аеропорту Херсона. На супутниковому знімку видно стовп диму над Херсонським міжнародним аеропортом у вівторок, 15 березня. При збільшенні зображення видно кілька вертольотів у вогні.

    Військові машини, помічені біля аеропорту, також постраждали. На іншому знімку, зробленому безпілотником, також видно великий стовп диму над аеропортом.

    Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС.

    Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався приблизно в обідню пору.

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    Нагадаємо, Міноборони озвучило втрати російської авіації за добу.

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    Теги: ЗСУ машини військові NASA Херсон
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    Знищення вертольотів окупантів під Херсоном зафіксував супутник (фото)