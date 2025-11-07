Головна Країна Події в Україні
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
Ліквідація пожежі після атаки російського дрона на поштове відділення у Чугуєві
фото: ДСНС Харківщини

У відділенні знаходилось 523 посилки оголошеною вартістю майже 10 млн грн

У ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 «Нової пошти» у місті Чугуєві. Про це повідомила пресслужба компанії, інформує «Главком».

Зазначається, що працівники та клієнти не постраждали, але у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

«Майже всі вони знищені. «Нова пошта» компенсує втрату відправлень клієнтам», – зазначається у повідомленні.

Наразі роботу відділення призупинено, а всі відправлення, що прямували туди, перенаправлені на відділення №2. Крім того, поруч зі зруйнованим встановлять тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів. 

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада ворог атакував Чугуїв ударними дронами. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. За даними ДСНС, полум’я охопило близько 2 тис. кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню. 

До слова, на Донеччині 6 жовтня російський обстріл знищив відділення «Нової пошти», було втрачено понад 400 посилок. 

Також у ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою цивільний об'єкт логістичної інфраструктури в Києві. Під ударом опинилось сортувальне депо «Нової пошти»

