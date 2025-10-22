Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка

Унаслідок атаки трьох «Шахедів» зруйновано дитсадок, загинув комунальник

Ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

«Сьогодні Харків дивом оминуло велике горе. Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство», – наголосив Ігор Терехов.

Унаслідок ударів другий поверх приміщення повністю обвалився. На щастя, виховательки встигли вчасно спустити всіх 48 дітей до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. Рятувальники успішно евакуювали всіх дітей.

На жаль, внаслідок ворожої атаки є непоправна втрата. Загинув комунальник-озеленювач КП «Шляхрембуд», який у цей час прибирав вулицю. Також поранено жінку, яка перебувала у припаркованому авто, та інших комунальників.

Ігор Терехов підкреслив, що інцидент вкотре доводить необхідність будівництва підземних, сертифікованих дитячих садків.

«Я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння», – заявив мер.

Обстрілами також було пошкоджено шість будівель на двох вулицях, переважно комерційні приміщення: магазини, офіси та підприємства. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці та обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.

На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики.

