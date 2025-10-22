Головна Країна Події в Україні
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
колаж: glavcom.ua

Унаслідок атаки трьох «Шахедів» зруйновано дитсадок, загинув комунальник

Ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

«Сьогодні Харків дивом оминуло велике горе. Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство», – наголосив Ігор Терехов.

Унаслідок ударів другий поверх приміщення повністю обвалився. На щастя, виховательки встигли вчасно спустити всіх 48 дітей до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. Рятувальники успішно евакуювали всіх дітей.

На жаль, внаслідок ворожої атаки є непоправна втрата. Загинув комунальник-озеленювач КП «Шляхрембуд», який у цей час прибирав вулицю. Також поранено жінку, яка перебувала у припаркованому авто, та інших комунальників.

Ігор Терехов підкреслив, що інцидент вкотре доводить необхідність будівництва підземних, сертифікованих дитячих садків.

«Я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння», – заявив мер.

Обстрілами також було пошкоджено шість будівель на двох вулицях, переважно комерційні приміщення: магазини, офіси та підприємства. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці та обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.

На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики.

Як відомо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. 

За словами мера, окупанти атакували Холодногірський район міста. Пошкоджено дошкільний заклад освіти. «Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа», – розповів він.

Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка. 

Теги: Харків Ігор Терехов дитячий садок росія обстріл

