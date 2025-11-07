Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

На місцях влучань вирують сильні пожежі

У ніч на 7 листопада, російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді, від опівночі там пролунали вже понад десяток вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Міський голова Галина Мінаєва розповіла, що окупанти спрямували більше ніж 10 беспілотників на Чугуїв. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.

Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад фото 1
фото: Думка

На місцях влучань вирують сильні пожежі. Екстрені служби на місці, вживають відповідних заходів.

Зауважимо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

6 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Теги: обстріл Харківщина пожежа окупанти

