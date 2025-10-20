Головна Країна Події в Україні
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
скриншот з відео

Свириденко також зазначила, що міжнародна спільнота повинна реагувати на такі акти агресії

19 жовтня, російські війська обстріляли вугільну шахту в Дніпропетровській області, де в момент вибуху перебували 192 шахтарі під землею. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на атаку та зазначила, що Росія продовжує ескалувати свою кампанію терору проти народу України, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах, навіть коли там присутні сотні робітників та персоналу, передає «Главком».

«Росіяни підірвали вугільну шахту в Дніпропетровській області, де під землею працювали 192 шахтарі. Рятувальні операції тривали годинами, всі аварійні служби працювали на повну потужність. Завдяки їхнім скоординованим зусиллям кожного шахтаря було безпечно виведено на поверхню.

Цей напад є ще одним нагадуванням про те, що російський тероризм продовжує розширюватися, навмисно атакуючи життя цивільного населення та життєво важливу інфраструктуру», – написала вона.

Свириденко також зазначила, що міжнародна спільнота повинна реагувати на такі акти агресії через введення санкцій, ізоляцію Росії та притягнення до відповідальності за кожен акт тероризму.

Нагадаємо, російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. За попередніми даними, обстріл відбувся у Тернівні. Усіх гірників, які опинились під землею через атаку, підняли на поверхню.

Як відомо, під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

