Окупанти атакували Полтавщину дронами: є пошкодження на підприємстві, виникла пожежа

У ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Полтавщину ударними безпілотниками. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, пише «Главком».

«Сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавщину за допомогою БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

До слова, у ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя.

Опівночі ворог ударив «шахедом» по одному з закладів освіти. Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали. Минулося без постраждалих.

Також цієї ночі росіяни масовано вдарили безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області. Ворог завдав більш ніж десять ударів по Чугуєву. Як відомо, внаслідок атаки знеструмлено майже всі мікрорайони.

Зазначається, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.