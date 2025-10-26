ISW: Українські війська звільнили село на Харківщині

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ЗСУ провели успішний наступ на Харківщині
фото з відкритих джерел

В ISW повідомили, що українські військові відбили село Мирове

Українські війська здійснили успішний механізований наступ на куп’янському напрямку та звільнили село Мирове. Про це йдеться у черговому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Як зазначають аналітики, геолокаційні відеоматеріали підтверджують, що Сили оборони України відбили Мирове, розташоване на північний захід від Куп’янська, і просунулися далі – у напрямку Голубівки.

мапа ISW

Крім того, ISW посилається на повідомлення російських джерел, які заявляли, що українські військові провели механізовану контратаку з позицій на південний захід від Куп’янська, нібито відбиту підрозділами РФ. Водночас навіть деякі російські джерела визнають, що українські сили досягли успіху та просунулися вперед у цьому районі.

Як відомо, російські війська знову намагалися прорвати оборону 33-ї окремої механізованої бригади у Володимирівці на Донеччині, але штурм завершився для них провалом. Три бронемашини ворога загрузли в болоті, через що десант змушений був висаджуватися просто у воду.

Як повідомили в 33-й ОМБр, ранок суботи розпочався з чергової спроби росіян прорвати оборону з боку Новоторецька. Під час атаки ворог задіяв п’ять броньованих машин, однак погодні умови зіграли проти них. Три з них застрягли в болоті, і в той момент, коли окупанти намагалися вибратися, артилерія бригади відкрила вогонь по скупченню живої сили.

Теги: Харківщина ЗСУ ISW наступ

