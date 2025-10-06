Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині

Внаслідок обстрілу згоріли 405 посилок

На Донеччині російський обстріл знищив відділення «Нової пошти». Понад 400 посилок втрачено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Увечері 5 жовтня близько 18:40 внаслідок ворожого обстрілу було повністю знищене відділення «Нової пошти» в Донецькій області. На момент удару відділення було зачинене, тому постраждалих серед персоналу чи відвідувачів немає.

Як повідомили в компанії, внаслідок обстрілу згоріли 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень.

«Нова пошта» пообіцяла повністю компенсувати клієнтам втрати. Представники компанії найближчим часом зв’яжуться з одержувачами та відправниками, щоб повідомити деталі відшкодування.

Наразі не повідомлялось, у якому саме населеному пункті Донеччини було знищено відділення.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою цивільний об'єкт логістичної інфраструктури в Києві. Під ударом опинилось сортувальне депо «Нової пошти».

До слова, уночі 18 липня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення «Нової пошти» №9 у Слов'янську Донецької області.

Також повідомлялось, що у Слов'янську російські загарбники атакували ударними дронами типу Shahed термінал «Нової пошти». Його знищено.