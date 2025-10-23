Головна Київ Новини
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
фото: Поліція Києва

Шахеди потрапили до багатоповерхівок після чергової атаки Росії

У Києві вибухотехніки вилучили з квартир багатоквартирних будинків, що в Деснянському та Оболонському районах два БпЛА, які не здетонували. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення Поліції Києва.

Ввечері 22 жовтня РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на кілька багатоповерхівок впали БпЛА та не здетонували. Вибухотехнікам вдалося обережно вилучити вибухові частини російських шахедів із будівель та перевести їх у безпечний стан. Потім правоохоронці за допомогою спеціальних вибухозахисних пересувних контейнерів вивезли безпілотники для знищення на полігоні.

Вибухотехнікам вдалося обережно вилучити вибухові частини російських шахедів із будівель
фото: Поліція Києва

У поліції також закликали киян бути уважними. «Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Не намагайтеся самостійно торкатися або переміщувати такі об’єкти», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, що в ніч на 23 жовтня Росія атакувала Київ шахедами. Через нічну атаку постраждало семеро людей. Відомо про падіння уламків у Подільському районі, пошкодження будівлі в Оболонському та Деснянському районі.

Також під час цієї атаки російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі. У приміщені розбило вікна та пошкодило меблі і дах будівлі.

Теги: росія Київ обстріл безпілотник

