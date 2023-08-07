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ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
Ка-52 – новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року
фото ілюстративне

Вертоліт знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу

На Запоріжжі у районі н.п. Роботине воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52, також відомий як «Алігатор». Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Вертоліт знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

«Чудова робота. Слава героям!», – написав Тарнавський.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: окупанти ЗСУ війна вертоліт

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