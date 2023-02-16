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Знищено десятки ворожих ракет: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Знищено десятки ворожих ракет: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки
У результаті удару по Павлограду є жахливі руйнування
фото: Сергій Лисак/Facebook

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури

У ніч на 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вісім крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя», – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. «Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет», – зазначило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого сирени повітряної тривоги лунали у багатьох регіонах України.

Під час тривоги вибухи прогриміли на Львівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харкові.

Зокрема, на Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Cили ППО знищили вісім ворожих ракет над півднем України.

Як повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, у результаті нічних ударів є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Читайте також: Жахлива ніч у Павлограді: стали відомі наслідки ракетного удару (фото)
Теги: ракета окупанти росія війна ЗСУ

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