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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували майора РФ, який скидав бомби на міста

    Захисники знищили пілота&nbsp;Равіля Гаттарова - ЗСУ ліквідували майора РФ, який скидав бомби на міста
    Захисники знищили пілота Равіля Гаттарова
    фото: Анатолій Штірліц/Twitter

    Тіло загиблого повернули в Росію аж через чотири місяці

    Українські бійці знищили чергового російського майора, причетного до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно космічних сил Равіль Гаттаров. Про те, що його офіційно «денацифікували» й «демілітаризували», повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

    Водночас про смерть російського пілота заговорили й на його батьківщині. Зазначається, що Гаттаров був уродженцем Челябінської області РФ.

    Російська служба BBC News повідомляє, що Гаттаров загинув ще на початку повномасштабного вторгнення, одна тіло передали рідним аж через чотири місяці.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська.

    До цього, у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.

    Теги: росія окупанти війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували майора РФ, який скидав бомби на міста