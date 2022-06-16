Українські бійці ліквідували російського майора

Майор Кушенко із Новосибірська офіційно денацифікований

Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Telegram.

«Майор Кушенко Євген із Новосибірська офіційно денацифікований та демілітаризований. Слава нації. Смерть ворогам», – написав Штефан.

Смерть Кушенка підтвердили і в Росії.

За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області РФ, 31-річний майор Росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» Міноборони Росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу – заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії РФ.

Також зазначається, що Кушенко «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави РФ від 6 серпня 2021-го – медаллю Суворова. Окупанта, у якого залишилися дружина та син, поховали 16 червня.

Раніше повідомлялося, що у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.