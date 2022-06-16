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    Події в Україні

    Українські бійці ліквідували російського майора

    Ліквідований російський майон Євген Кушенко&nbsp; - Українські бійці ліквідували російського майора
    Ліквідований російський майон Євген Кушенко 
    фото: Анатолій Штірліц/Telegram

    Майор Кушенко із Новосибірська офіційно денацифікований

    Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Telegram.

    «Майор Кушенко Євген із Новосибірська офіційно денацифікований та демілітаризований. Слава нації. Смерть ворогам», – написав Штефан.

    Смерть Кушенка підтвердили і в Росії.

    За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області РФ, 31-річний майор Росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» Міноборони Росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

    Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу – заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії РФ.

    Також зазначається, що Кушенко «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави РФ від 6 серпня 2021-го – медаллю Суворова. Окупанта, у якого залишилися дружина та син, поховали 16 червня.

    Раніше повідомлялося, що у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці ліквідували російського майора