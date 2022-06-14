  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
рус
    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

    Українські захисники знищили вже близько 32 500 окупантів - ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
    Українські захисники знищили вже близько 32 500 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Українські військові станом на 14 червня ліквідували вже близько 32 500 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 32500 (+200) осіб ліквідовано;
    • танків – 1434 (+2) од;
    • бойових броньованих машин – 3503 (+11) од;
    • артилерійських систем – 721 (+3) од;
    • РСЗВ – 229 (+3) од;
    • засоби ППО – 97 (+0) од;
    • літаків – 213 (+0) од;
    • гелікоптерів – 179 (+1) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3);
    • крилаті ракети – 125 (+0);
    • кораблі /катери – 13 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13) од;
    • спеціальна техніка – 54 (+0).
    .jpg_12

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога