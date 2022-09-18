ЗСУ ліквідували "священника-бойовика" з Татарстану

Священник був настоятелем храму Богоявлення Господнього в селі Ісакове, що в Татарстані

Наші захисники «прибрали» члена «добровольчого батальйону» під назвою «Алга»

На війні ліквідували російського священника із Татарстану отця Анатолія Григор'єва. Бойовик вирушив воював у складі «добровольчого батальйону» під назвою «Алга». Про це у Facebook повідомив Іраклі Комахідзе.

Священник був настоятелем храму Богоявлення Господнього в селі Ісакове, що в Татарстані. Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Григор'єва разом із «добровольчим» батальйоном «Алга» в липні перекинули в Україну. Цей підрозділ сформували в Татарстані, щоб відправити воювати.

Контрактники проходили навчання на одному з російських полігонів. Там «засвітився» і священник. Він ще встиг розповісти пропагандистам, чому їде воювати проти Збройних сил.

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Бойовика «прибрали» 9 вересня під час артилерійського обстрілу. Лише 16 вересня тіло військового злочинця доставили до Татарстану. Ховати його мали 18 вересня.

Нагадаємо, загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54480 російських окупантів.

Раніше Генштаб повідомляв, що у зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів.