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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували ворожі танки на Харківщині (відео)

    ЗСУ ліквідували ворожі танки на Харківщині (відео)
    фото скріншот відео

    Влучним попаданням було уражено бліндаж противника

    На Харківщині українські військові сили знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

    На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів українські воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.

    За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

    В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

    • Танк Т-90 – знищено
    • Танк Т-80БВМ – знищено
    • МТЛБ – знищено
    • МТЛБ – пошкоджено

    Повідомляється, що також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний (відео).

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ворожі танки на Харківщині (відео)